Immersion dans le berceau ardéchois des montgolfières

Près de 200 ans après son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, Roland de Montgolfier est habité par un esprit d'aventure qui a traversé les âges. Ce pilote de montgolfière chevronné est le descendant des pionniers qui l'ont inventé. À l'origine, les frères Montgolfier ont eu l'idée de gonfler des ballons en papier en faisant brûler de la paille et des fagots. Les premiers vols habités étaient un pari un peu fou. Berceau de cette découverte, la ville d'Annonay (Ardèche) est chargée d'histoire. C'est sur cette place que les frères Montgolfier ont fait décoller un ballon pour la première fois, en 1783. Si ces derniers utilisaient du papier pour leur ballon, les matériaux d'aujourd'hui ont bien changé. Annonay héberge les seuls fabricants français de montgolfières. Benjamin Cleyet-Marrel a repris l'entreprise créée par son grand-père, dans les années 70. À la base de la fabrication, 1 200 m² de tissu polyamide, léger, résistant et ignifugé pour certaines parties. Les centaines de panneaux sont ensuite assemblées par des couturiers, suivant le modèle et la forme souhaités par le client. Un puzzle de tissu qui demande en moyenne deux semaines de travail pour un ballon.