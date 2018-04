En immersion dans le monde virtuel dans les salles d'arcade

Dans les années 80, on jouait au flipper ou au célèbre Pac-Man dans les salles d'arcade. Aujourd'hui, les jeux sont beaucoup plus immersifs. Grâce aux casques de réalité virtuelle qui ont remplacé les écrans, les joueurs sont plongés dans un décor artificiel mais avec des sensations bien réelles. On tire sur des zombies, on vole, on esquive les balles, on conduit une voiture de course,... le champ de possibilité est large avec des sensations fortes garanties. Pour aller plus loin, SmartVR, une start-up française, a mis au point After-H, un jeu où plusieurs joueurs dans différentes salles d'arcade peuvent s'affronter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.