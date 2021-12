Immeuble effondré à Sanary-sur-Mer : le récit du drame

Un trou béant sur le port de Sanary-sur-Mer. À 3h50 ce mardi matin, les trois étages d'un immeuble sont soufflés par une explosion. Il n'en reste plus qu'un tas de gravats. Une voisine, encore choquée, raconte comment elle a été réveillée en pleine nuit. À proximité de l'explosion, trois personnes sont blessées et évacuées vers les hôpitaux de la région. Sous les décombres, cinq habitants de l'immeuble ont été ensevelis. Aidés par les chiens, 110 pompiers sont à leur recherche. Dans la matinée, ils retrouvent une mère de famille dans un état critique et son bébé. Puis c'est le corps sans vie d'un homme de 30 ans qui est extrait des gravats. Les opérations de recherche se poursuivent, mais elles sont délicates. Il faut éviter à tout prix les éboulements. Si les premiers secours sur place ont fait état d'une forte odeur de gaz, une enquête est ouverte par la sûreté départementale pour déterminer les circonstances exactes du drame. TF1 | Reportage B. Guenais, H.P. Amar