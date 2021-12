Immeuble effondré à Sanary-sur-Mer : les derniers éléments de l’enquête

Ce mercredi matin à Sanary-sur-Mer, le périmètre de sécurité autour de la maison qui s'est effondrée a été élargi. Mais la priorité pour les secouristes est toujours de retrouver cette dernière personne qui manque à l'appel. Elle est toujours recherchée. Ce chantier est devenu encore plus délicat ce matin car on a appris que l'immeuble qui était juste à côté menaçait de s'effondrer lui aussi. Il avait notamment été fragilisé durant l'effondrement et une vingtaine d'habitants et de commerçants a été évacuée en fin de matinée par mesure de sécurité et jusqu'à nouvel ordre. Des expertises sur la façade des bâtiments vont démarrer tout comme l'enquête. Les premières auditions pour entendre les premiers témoins vont débuter ce mercredi afin de comprendre ce qui s'est passé même si pour le moment, les premiers éléments de l'enquête vont vers une même hypothèse : une explosion de gaz. TF1 | Duplex P. Lefrançois