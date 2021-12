Immeuble effondré : l’émotion à Sanary-sur-Mer

Le cœur de Sanary s'est arrêté ce mardi matin. Beaucoup connaissaient les habitants de cet immeuble du centre-ville. Sous le choc, Marie-Josée, une voisine, ne peut rester longtemps sur les lieux. Un drame qui a réveillé le village en pleine nuit et qui hantera pour longtemps la mémoire de ses habitants. "On a l'impression que c'est une scène de guerre, c'est grave, on est choqué", racontent certains. "Dans notre petite ville de Sanary, on se croit dans une bulle et finalement, on ne l'est pas tant que ça", confient d'autres. Dans sa boulangerie juste derrière l'immeuble effondré, Martine peine encore à réaliser ce qui s'est passé. "Je suis arrivée pour venir travailler mais je peux pas, c'est pas possible. De savoir qu'il y a des gens en dessous de tous ces décombres et tout, c'est vraiment pas possible", explique-t-elle. Une cellule psychologique ouvrira ses portes à la mairie de Sanary-sur-Mer. Toutes les personnes qui le souhaitent y seront accueillies à partir de 14h. TF1 | Reportage M. Perrot, F. Miara