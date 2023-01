Immeuble en péril, déménagement en urgence

C'est une faille, une cicatrice en plein cœur d'Ajaccio, un immeuble au bord d'un précipice d'une quinzaine de mètres. Le 10 décembre dernier, un orage violent a fragilisé le terrassement d'une construction, collée à cette résidence. Une quarantaine de familles est évacuée. Un arrêté de péril interdit l'accès au logement. Après 47 jours, le danger d'effondrement est toujours là. Alors, encadrés par la police, les autorités ne leur accordent que deux heures par semaine pour récupérer des affaires, ou pour certains, déménager définitivement. Dans les sous-sols, plus d'une vingtaine de véhicules sont bloqués dans les box, il est interdit de les récupérer. Si l'ensemble des résidents sont relogés temporairement, pour les propriétaires, les assurances ne peuvent fonctionner, car ils ne sont pas considérés comme des sinistrés. L'ouverture d'une enquête judiciaire doit maintenant déterminer les responsabilités de cet effondrement. Beaucoup de résidents avaient remarqué des bruits suspects et des fissures depuis plusieurs mois. La mairie d'Ajaccio vient de lancer un appel à la solidarité. Les experts judiciaires doivent rendre leurs premières conclusions, et à l'issue, des travaux seront lancés pour consolider le bâtiment. À ce jour, aucune famille ne connaît la date exacte du retour. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier