Immeuble fissuré : cinq jours sans pouvoir rentrer chez soi

Seuls les pompiers et les experts peuvent accéder à l'immeuble pour tenter de le sécuriser. Le sol a bougé et les habitants ne peuvent plus rentrer chez eux. Ce jeudi matin, ils attendent des nouvelles dans un centre social juste en face. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, les fissures, déjà présentes depuis au moins cinq mois, se sont subitement agrandies. Les 150 habitants ont dû partir en urgence, d'eux-mêmes. Ils ont eu la peur de leur vie. L'immeuble n'est plus habitable. Les occupants ont été relogés chez des proches ou à l'hôtel. Partis à toute vitesse, ils n'ont pu prendre aucune affaire. "On a tout perdu. Du jour au lendemain, on se retrouve nu, dehors", témoigne Nathalie. La famille de Noëlle a aussi trouvé refuge dans une chambre d'hôtel. Elle n'a plus que quelques vêtements et a dû abandonner 40 ans de souvenirs chez elle. La ville a pris en charge les locataires avec un fonds de solidarité d'urgence, en attendant de pouvoir récupérer chez eux leurs affaires dans les prochains jours. Les habitants ne pourront pas y revenir vivre. Après le désamiantage, le bâtiment sera détruit.