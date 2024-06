Immeuble rongé par les moisissures : le calvaire des habitants

Des plafonds gorgés d'eau effondrés, des moisissures et des champignons, quand Delphine regarde l'état de ses deux logements, elle est désespérée. "Je ne dors plus beaucoup, c'est très dur, très difficile de voir deux appartements qui étaient super propres tout refaits...", confie-t-elle. Les locataires de Delphine sont partis en urgence. Les infiltrations d'eau touchent en grande partie l'aile nord d'une résidence à Rosporden (Finistère). Un habitant raconte que les travaux ont commencé avant la tempête Ciaran. Après la tempête, plus aucun artisan n'est revenu, et ils n'ont pas remis de bâche. Avec l'eau qui passe et les pluies qui durent depuis des mois, il pleut dans les plafonds. Un habitant a eu très peur en traversant les parties communes de son immeuble. Contacté ce vendredi matin, le syndic se veut rassurant auprès des habitants. Depuis jeudi, une entreprise mandatée par le syndic retire les plafonds endommagés pour éviter qu'ils ne tombent sur les habitants. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel