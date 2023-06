Immeubles détruits et centre-ville saccagé à Montargis

De la pharmacie de Bruno Chaton, il ne reste rien. Plus de dix heures après avoir été incendié, le bâtiment est encore fumant, les pompiers toujours à pied d'œuvre. Ce pharmacien avait ouvert son officine il y a six ans, il dit avoir perdu l'affaire de sa vie. "J'y passe beaucoup de temps, je suis très dévoué, et quand je vois ça, je suis complètement désolé et décontenancé. Après ma famille, c'était toute ma vie", confie-t-il. Sa pharmacie en flamme est le symbole d'une nuit de violence à Montargis. Pendant plusieurs heures, les forces de l'ordre ont essuyé des tirs de mortiers. Trois bâtiments ont été incendiés, 80 commerces vandalisés. L’œuvre de 300 individus qui pillent des boutiques. Dans la rue du centre-ville, quasiment aucun commerce n'a été épargné. Le toit de sa boutique incendié cette nuit, Mélanie devra encore attendre des longues heures avant de constater les dégâts à l'intérieur. Les riverains n'auraient jamais pensé connaître une telle violence dans cette ville de 15 000 habitants. Ici, beaucoup redoutent de nouvelles violences la nuit prochaine. TF1 | Reportage J. Cressens, S. Iorgulescu