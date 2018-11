Immeubles effondrés à Marseille : les habitants sont en colère

L'émotion et la colère sont vives ce 6 novembre chez les riverains du quartier d'Aubagne. Après des mois d'alerte sur la vétusté des bâtiments, le drame s'est finalement produit. Trois immeubles se sont effondrés la veille dans le centre ville de Marseille. Un corps a été retrouvé sans vie dans les décombres. Environ sept personnes pourraient encore être ensevelies. Malgré les conditions météo défavorables, les recherches se poursuivent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.