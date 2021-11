Immeubles effondrés à Marseille : trois ans après le drame de la rue d'Aubagne

C'était le 5 novembre 2018. Huit personnes trouvaient la mort dans l'effondrement de plusieurs immeubles à Marseille. Trois ans plus tard, l'enquête est toujours en cours. Ce vendredi matin, les commémorations ont eu lieu en hommage aux victimes. Huit minutes de silence en hommage aux huit victimes, décédées durant l'effondrement des deux immeubles de la rue d'Aubagne. Devant les lieux du drame, les familles, les amis et les habitants du quartier de Noailles se sont recueillis, torche à la main, pour dire qu'ils n'ont rien oublié. Trois ans après, l'émotion est toujours vive. La rue d'Aubagne a été rouverte aux piétons, mais certains riverains n'ont pas pu venir vivre chez eux. Ceux qui sont restés sont toujours traumatisés. Les pouvoirs publics ont racheté plusieurs immeubles dans la rue. Les autres propriétaires s'inquiètent. Ils ne veulent pas être expropriés et demandent à faire leurs travaux eux-mêmes.