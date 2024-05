Immeubles effondrés : comment les pompiers s'entraînent

L'exercice commence comme chaque intervention : inspection des lieux par les maîtres-chiens. Le scénario aujourd'hui, un séisme de magnitude 5,9 a remué quatre secteurs en Haute-Garonne. Ici à Montréjeau, pour cet entraînement, ce sont ces immeubles qui menacent de s'effondrer. Corde, échelle, tous les moyens sont bons pour repérer et extraire les potentielles victimes au plus vite. Dans les décombres, cette figurante vient d'être identifiée. Pour être encore plus réaliste, il faut aussi s'entraîner la nuit. Cette autre équipe s'apprête à entrer dans le bâtiment et dans l'obscurité, pas si évident. Même technique, même protocole, mais chaque situation est différente. Ici, on a de la place. Quarante heures d'exercice au total, de quoi permettre aux 350 pompiers venus du sud de la France et d'Andorre de s'exercer dans les conditions du réel. TF1 | Reportage S. Petit, J.M. Lucas, P. Mislanghe