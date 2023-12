Immigration : après le vote... une crise politique ?

Sourire de façade pour Élisabeth Borne à la sortie du Conseil des ministres ce mercredi matin. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, était le grand absent du Conseil. Hier soir, il a présenté sa démission. Il est ce matin remplacé par Agnès Firmin-Le Bodo. L'exercice du jour à l’Élysée : faire comme si de rien n'était, faire comme si le vote de la loi immigration n'avait pas créé une crise ouverte au sein du gouvernement et dans la majorité. Ils sont 59 députés de la majorité sur 251, soit plus quart, à avoir voté contre le texte hier, ou à s’être abstenus. Face à une majorité plus fracturée que jamais, l'exécutif tente de calmer le jeu avec un argument. Emmanuel Macron s'était engagé hier à faire invalider le scrutin si le vote du texte reposait sur le renfort des 88 députés du RN. En réalité, si les députés du RN s'étaient abstenus, la majorité aurait bien été atteinte. En revanche, s'ils avaient voté contre, le texte n'aurait pas été voté. Pour le RN, c'est de toute façon une victoire. Marine Le Pen réclame désormais un référendum sur l’immigration. TF1 | Reportage N. Gandillot, B. Augey