Immigration : ce que veut changer le projet de loi

Dans son restaurant parisien, Alain Fontaine emploie 14 travailleurs immigrés, dont un en situation irrégulière. Il est pourtant précieux car la main-d'œuvre manque encore. L'un des objectifs de la loi immigration est de régulariser plus facilement les sans-papiers dans les métiers en tension. Les secteurs concernés sont l'hôtellerie, la restauration ou le bâtiment qui peinent à recruter. La loi prévoit de créer un nouveau titre de séjour valable pendant un an dans ces secteurs. Plusieurs milliers de travailleurs sans-papiers pourraient être régularisés plus facilement. La droite n'en veut pas, tout reste donc à négocier. Le texte prévoit aussi de faciliter les expulsions notamment pour les étrangers qui sont arrivés dans le pays avant l'âge de treize ans ou qui sont mariés à une personne française s'ils représentent un risque de trouble à l'ordre public. Il vise aussi à limiter les recours. Les sénateurs de droite veulent restreindre l'aide médicale d'État. Le gouvernement et la majorité sont divisés sur cette mesure. Le texte sera discuté et modifié toute la semaine au Sénat, puis en décembre à l'Assemblée nationale. TF1 | Reportage B. Augey, L. Zajdela, A. Janon