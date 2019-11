Immigration : que retenir des mesures présentées par Edouard Philippe ?

"Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire". C'est ce qu'a affirmé Edouard Philippe lorsqu'il a dévoilé une vingtaine de mesures sur l'immigration. Le gouvernement compte notamment mettre en place un quota pour l'immigration professionnelle, instaurer un délai de carence de trois mois pour certains soins et réduire la protection maladie de douze à six mois. En revanche, l'exécutif ne touchera pas au regroupement familial. Quid de la réaction des politiques ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.