Immobilier : boom des transactions dans le Morbihan

Vendue en seulement 24 heures, c'est à peine si le prix de cette maison à Ploemel (Morbihan) a été négocié. L'agent immobilier n'est même plus surpris. Depuis quelques mois, le golfe du Morbihan a un succès fou. "Ça se vend vite et rapidement. Et c'est frustrant pour nos acquéreurs aujourd'hui", explique Ana Tsveiba, agent immobilier. A dix kilomètres de la mer, cette maison a plusieurs atouts très recherchés depuis le confinement : petite terrasse, vue dégagée et pas de vis-à-vis. Ce phénomène n'est pas nouveau. Un agent travaillant à Carnac depuis 20 ans connaît l'attrait des citadins pour le littoral et la crise a tout accéléré. Il est à savoir que les prix de l'immobilier grimpent, une aubaine pour ceux qui veulent vendre en ce moment. Certains habitants de Carnac craignent toutefois les répercussions de cette hausse des prix. Aujourd'hui, les offres deviennent rares. Les Morbihannais n'ont donc plus le choix. Ils doivent délaisser la côte et se tourner vers l'intérieur des terres pour trouver une maison abordable.