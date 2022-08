Immobilier, le littoral breton victime de son succès

Ces dernières années, la presqu'île de Rhuys est devenue un lieu de villégiature de plus en plus prisé. C’en est à tel point que le marché immobilier est sous tension. Sabrina Drouet, gérante d’une crêperie à Sarzeau (Morbihan), en subit les conséquences. Elle a reçu une lettre et doit quitter son logement personnel, car sa propriétaire veut vendre son appartement. Cette dernière veut bénéficier du prix élevé du marché. Depuis deux mois, la gérante de restaurant n’a trouvé aucun logement. Cependant, c’est loin d’être un cas isolé. Dans la commune voisine, Arzon (Morbihan), c’est le même constat. Isabelle Rondot, conseillère immobilier, cherche une maison en location pour une famille. Elle affirme que l' "on a aucune location sur notre secteur pour un couple avec jeunes enfants, autour de 700 euros". Dans le quartier, les prix ont bondi de 30% en trois ans. Les nouveaux acheteurs font de ces maisons des résidences secondaires. À Arzon, elles représentent 80% des habitations. Le maire s’inquiète du changement de la population. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec, J. Denniel