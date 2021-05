Immobilier : les citadins investissent de plus en plus dans les petits villages

Dans deux mois, Sorour Aoulmi quittera son appartement près de Paris pour devenir propriétaire d'une maison en Seine-et-Marne. Un investissement de 500 000 euros pour 1 400 m² de terrain, avec en prime, des voisins très accueillants. "A la base, on ne cherchait pas très loin de chez nous, mais on s'est rendu compte pour le même prix qu'on a plus grand", explique-t-elle. Ce changement de cadre est possible depuis qu'elle est en télétravail. Sorour n'est pas la seule à déménager pour cette raison. Justine Daudin, agent immobilier, reçoit près d'une trentaine d'appels par jour. "La plupart des biens que l'on rentre partent au prix en une semaine", confie-t-elle. Et ces nouveaux arrivants n'ont pas échappé à certains des 14 000 habitants de la commune. Les commerçants se réjouissent de cette nouvelle clientèle. Le boucher, lui, n'a jamais autant travaillé : +15% de chiffre d'affaires en un an. Pour répondre à la demande, il a d'ailleurs prévu d'embaucher dans les prochains mois un charcutier à plein temps.