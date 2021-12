Immobilier : plus rien à vendre dans les Côtes-d’Armor

Dernière ligne droite pour Sonia, en plein dans ses cartons. D'ici quelques semaines, elle déménage dans sa nouvelle maison, à trois minutes seulement de l'ancienne. Cela fait pas mal de temps que cette mère de famille cherchait un nouveau terrain, mais la recherche s'est avérée compliquée. Le département des Côtes-d'Armor a enregistré 20% de ventes de plus en un an. La région séduit, surtout avec le développement du télétravail suite au premier confinement. Mais contrairement aux apparences, 62% des acheteurs viennent des Côtes d'Armor. Dans cette agence immobilière, le rythme des ventes s'est accéléré ces derniers mois. Selon la conseillère de l'agence "L'immobilier du Chat" à Saint-Brieuc, les biens se vendent en une journée ou tout au plus quinze jours. Et les habitants tiennent le même constat : "il n'y a plus rien, c'est compliqué de trouver son bonheur actuellement". D'après la chambre des notaires, les stocks sont historiquement bas. En un an, plus de 16 000 logements ont été vendus rien que dans les Côtes-d'Armor. TF1 | Reportage T. Lagoutte, J. Denniel