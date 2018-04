Quels sont les impacts de la grève à la SNCF dans les régions ?

A Rouen, seuls un TER sur trois et un Intercité sur cinq ont roulé ce lundi 9 avril. Au départ de Clermont-Ferrand, on a compté deux allers-retours pour Paris, au lieu de huit en temps normal. Avec les retards et les annulations de trains, de nombreux usagers ont préféré se débrouiller par leur propre moyen. Entre location de voiture, covoiturage ou bus, chacun a fait comme il le pouvait pour faire face à la grève. Toutefois, si les voyageurs se sont montrés compréhensifs à la gare de Lyon, la tension est montée à la gare de Lille. Une soixantaine de cheminots ont bloqué le départ de bus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.