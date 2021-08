Imperméables, légumes d'hiver... les commerçants mosellans s'adaptent au mauvais temps

Cet été, le compagnon indispensable au marché, c'est le parapluie. A Rombas (Moselle), les commerçants ont du mal à écouler leurs pastèques et leurs fruits d'été. Les clients ont d'autres envies. "On préfère des plats chauds. Pas des soupes mais des plats plus mijotés", précise une passante. La Moselle a connu son mois de juillet le plus pluvieux depuis 40 ans. Une météo maussade qui a aussi changé les habitudes vestimentaires cet été. Sur ses portants, Ismaël, vendeur de vêtements, ne propose même plus de tenue estivale. En ce moment, les seuls articles qui se vendent couvrent les genoux. Chez un traiteur, le poulet reste appétissant mais beaucoup de clients cherchent aussi à se réchauffer avec des plats mijotés, loin des grillades estivales. Les températures encore en dessous des normales de saison n'encouragent pas à quitter les manteaux. A force de l'espérer, le soleil va finir par revenir durablement. Il va falloir patienter jusqu'au début de la semaine prochaine.