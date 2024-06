Torrents de boue, inondations... La Haute-Savoie sidérée après les intempéries

Des torrents d'eau et de boue qui dévalent les rues, surprenant les habitants et les conducteurs, comme un motard, piégé par les eaux. Ce lundi matin, l'eau a disparu des routes, mais les habitants sont toujours consternés : "On regarde par la fenêtre, et là, on voit l'eau. C'est impressionnant". Dimanche soir, 80 millimètres de pluie sont tombés ici. Les sapeurs-pompiers ont été pris de court et on dû procéder à 200 interventions sur toute la Haute-Savoie. Reste aujourd'hui à traiter les plus gros dégâts, comme ici dans cette crèche de Collonges-sous-Salève, qui a subi une importante coulée de boue. À quelques centaines de mètres, les pompiers multiplient les interventions. Ils pompent les caves et garages inondés, et sont interpellés par Michelle, dont la mère est coincée dans son appartement. Si les dégâts sont nombreux, aucune victime n'est à déplorer. Ces interventions vont continuer ici sur toute la journée. TF1 | Reportage E. Regaud, F. Marchand, R. Ribeiro