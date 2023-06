Importants dégâts après le passage des orages

Une nuit, qui leur a semblé interminable à Lamontjoie (Lot-et-Garonne). Les propriétaires d'un camping filment le ruisseau voisin en train de déborder et de dévaster toutes leurs installations. Aucun blessé, mais suffisamment de dégâts pour obliger le camping à fermer juste avant la saison d'été. À quinze minutes de là, à Roquefort, les façades portent les traces de l'inondation. La maison de Camille Dubout était presque vide. Pour cause, il devait la vendre dans quelques jours. Dans le département du Cher, les pompiers sont intervenus 140 fois ce jeudi matin, dont 20 opérations à Aubigny-sur-Nère où il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en quelques heures. La priorité est de sécuriser les installations électriques du bâtiment et vider les millimètres cubes d'eau dans le sous-sol du collège. Des intempéries, peut-être responsables de l'incendie de cette maison en Corrèze. En plein orage à environ quatre du matin, les voisins sont réveillés par le tonnerre. TF1 | Reportage S. Millanvoye