Impôt sur le revenu en ligne : des subtilités à ne pas ignorer

Ça y est, vous pouvez vous connecter pour faire votre déclaration de revenus. Faites attention aux petites subtilités qu'il ne faut pas ignorer. Quels sont les principaux changements cette année ? Pour ceux qui ont reçu l'an dernier la prime "Covid", elle sera exonérée d'impôt dans la limite de 1 500 euros. À hauteur de 1 000 euros, c'est la même chose pour la prime "Macron", en faveur du pouvoir d'achat et versée aux salariés aux revenus les plus modestes. Vous n'avez donc pas à déclarer ces deux primes. Il suffit de vérifier votre déclaration pré-remplie et voir qu'elles n'ont pas été rajoutées à vos revenus. Concernant le télétravail, les frais seront exonérés d'impôt jusqu'à 550 euros. En général, il s'agit de matériels. La générosité de nos concitoyens est également fortement encouragée avec une réduction d'impôt de 75 % pour tous les dons aux associations qui viennent en aide aux personnes en difficulté dans la limite de 1 000 euros.