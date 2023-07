Impôts 2023 : allez-vous recevoir un virement du fisc à partir de ce lundi ?

Une bonne nouvelle pour commencer la semaine. 15 millions de foyers vont recevoir dès ce lundi, ou le 2 août prochain, un remboursement partiel de leurs impôts. Le fisc s'attelle à reverser plus de 13 milliards d’euros de trop-perçu, soit 844 euros en moyenne par foyer concerné, par virement ou par chèque. Aucune démarche n'est nécessaire. Dans le premier cas, il s'agit d'"une restitution de réductions ou crédits d'impôt pour certaines dépenses effectuées en 2022 comme, par exemple, des dons, des dépenses d'emploi à domicile, de gardes d'enfants ou encore des investissements locatifs", explique la direction générale des Finances publiques sur son site Internet. Dans le second, le contribuable peut être remboursé parce que sa situation familiale ou ses revenus ont changé et que le prélèvement à la source a été trop élevé.