Impôts : attention aux démarchages frauduleux

C’est une arnaque dans l’air du temps, qui revient chaque année à la même période, celle de la déclaration d’impôt. Des escrocs se font passer pour la direction générale des finances publiques. Ils envoient un mail, et indiquent le plus souvent que l’on va bénéficier d’un remboursement. Pour recevoir cette somme d’argent, le mail invite à cliquer sur un lien. Celui-ci renvoie sur un site, une imitation presque parfaite de celui des impôts. Il est alors demandé de renseigner le nom, le prénom et les coordonnées bancaires. Si c’est fait, c’est trop tard, car ces données seront entre les mains de l’arnaqueur. Alors, pour ne pas se faire avoir, voici quelques conseils empreints de bon sens, venant du directeur général du cybermalveillance.gouv.fr, Jérôme Notin. "Il ne faut surtout pas cliquer sur ce lien. Il faut se rendre directement, avec son navigateur ou son téléphone mobile, sur la plateforme, sur le site web impots.gouv.fr. De toute façon, la simple règle de ne jamais cliquer dans un lien, qu’il soit SMS ou mail, permet de se prémunir de toutes ces attaques." TF1 | Reportage A. Basar, S. Chevallereau, L. Cloix