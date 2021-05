Impôts : dernier jour pour envoyer sa déclaration papier

Pour les étourdis ou les plus occupés, l'histoire se répète chaque année à la même époque. C'est le dernier jour pour remettre sa déclaration de revenus version papier, une petite course contre la montre un peu stressante. Les impôts sont un fardeau ou une corvée pour beaucoup repoussés jusqu'à la dernière minute. Pour d'autres, la complexité de certaines démarches peut engendrer des nœuds au cerveau. De quoi développer une phobie administrative. Forte heureusement, toutes les réponses se trouvent une fois les portes passées. En effet, les agents sont rodés à faire face aux situations les plus labyrinthiques. À l'approche de la date limite, les particuliers sont de plus en plus nombreux à faire leur déclaration. Les agents s'apprêtent à rassurer les contribuables anxieux face aux multiples cases à cocher. "Beaucoup de personnes ont besoin d'assurance, de savoir si elles ont bien rempli leur déclaration", explique Patrick Bourdier. L'heure limite de dépôt est à 23h59. Passé ce délai, une majoration de 10% pourra être appliquée. Mieux vaut donc ne pas être trop en retard.