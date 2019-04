Impôts : tout ce qu'il y a à savoir sur la déclaration de revenus 2018

L'année 2018 a été classée comme une année blanche en matière de fiscalité. Il s'agit des conséquences du prélèvement à la source. En effet, les contribuables n'ont payé que les impôts de l'année 2017 en 2018, et payeront mois par mois les taxes de 2019. Les impôts de l'année 2018 ont donc été "gommés", sauf pour certains revenus exceptionnels dits "imposables". Quels sont-ils ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.