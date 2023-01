Impôts : une nouvelle démarche obligatoire

La taxe d’habitation, vous la payez encore ? Vous êtes nombreux à nous dire non. C’est vrai, mais uniquement pour les résidences principales. Si vous êtes propriétaire d’une résidence secondaire ou d’un bien en location, vous allez devoir continuer de payer. Cette année, tous les propriétaires doivent remplir une nouvelle déclaration. Il faudra vous rendre sur le site des impôts, cliquer sur l’onglet "Biens immobiliers" et préciser si vous occupez ce logement ou si vous le louez. Cette déclaration est obligatoire. Objectif pour les impôts : mettre à jour les fichiers immobiliers. Les biens recensés sont occupés, loués ou parfois même vacants. Et à chaque fois, l’imposition est différente. Selon Pierre-Henry Munier, directeur de l’agence L’adresse, l’un des objectifs non affiché de cette mesure est de mieux connaître le parc d’immobilier français. "D’un côté, on supprime la taxe d’habitation, puis en même temps, on va essayer d’augmenter les revenus liés à cette taxe sur les logements qui ne sont pas la résidence principale", explique-t-il. Vous avez jusqu’au 30 juin pour faire votre déclaration. Les propriétaires de parkings et de caves ne sont pas concernés. TF1 | Reportage M. Alibert, F. Moncelle, B. Rey