Impôts : Wattrelos accueille la première permanence de proximité du Nord

A Wattrelos (Nord), le centre des Finances publiques a fermé ses portes en décembre dernier. L'accueil du public a donc été centralisé à quelques kilomètres de là, dans la commune de Roubaix. Mais depuis la mi-mars, une fois par semaine et sur rendez-vous, une permanence est organisée dans les locaux de la ville. Linda et son amie ont un souci à régler sur leur déclaration, difficile de le régler par Internet. Elles ont en face d'elles un agent des impôts, et c'est beaucoup plus rassurant. Le public visé, ce sont principalement les personnes âgées et celles qui maîtrisent mal la plateforme des impôts. Ici, le carnet de rendez-vous est plein et non extensible. Sept rendez-vous maximum par semaine contre un accueil quatre jours sur sept dans l'ancien centre des impôts. "Il y aura aussi des permanences supplémentaires, je l'ai exigé, parce qu'il y a des moments particuliers dans l'année qui nécessitent des présences accrues", explique Dominique Baert, maire DVG de Wattrelos. "Je pense aux déclarations d'impôts au printemps, je pense à la réception des feuilles d'impôts à l'automne", rajoute-t-il.