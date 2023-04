Impressionnante décharge sauvage en pleine ville

Sur une centaine de mètres, c'est l'incompréhension. Entre le quartier d'affaire de Marseille et les quartiers Nord, la route est devenue depuis quelques mois une décharge sauvage. A tel point que le bus doit slalomer. Les automobilistes sont exaspérés. Plusieurs tonnes d'encombrants, de déchets végétaux, des ordures ménagères, de la carrosserie... tout est jeté là. Les riverains assistent à des scènes surprenantes. Sur une vidéo, filmée en pleine journée, le conducteur d'un camion de chantier se débarrasse de sacs de gravas alors que la déchetterie la plus proche est à moins de trois kilomètres, six minutes en voiture. Toutes les six semaines, les camions-bennes de la métropole viennent nettoyer, mais cela ne suffit pas. Depuis un an, la ville de Marseille tente de faire la guerre aux dépôts sauvages avec une brigade de police de l'environnement et prochainement des caméras de vidéo-surveillance. Environ 200 affaires ont été transmises au Parquet de Marseille. Les dépôts sauvages sont punis par la loi avec une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros. TF1 | Reportage P. LeFrançois, E. Bonnot, L. Huré