Impressionnante tornade aux États-Unis

Rien ne semble pouvoir arrêter cette tornade. Les vents dépassent les cent kilomètres à l'heure et le ciel devient de plus en plus noir. Nous sommes au Texas en fin de journée ce jeudi, et avant la tornade, les autorités ont fait retentir toutes les sirènes de la ville. Tous n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. La majeure partie des dégâts se concentre sur Dallas. C'est une ville de plus d'un million d'habitants. "C'est sorti de nulle part. L'immeuble entier a commencé à trembler, puis on a réalisé que le plafond avait disparu. On a entendu l'eau tombée", rapporte Michael Robert, témoin de la tornade. Pour l'instant, seuls quelques blessés sont à déplorer et 104 000 foyers sont encore privés d'électricité. TF1 | Reportage R. Rosso