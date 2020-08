Inauguration du nouveau pont de Gênes, deux ans après le drame

Le 14 août 2018, le pont Morandi, qui reliait les deux rives de Gênes, s'est effondré en entraînant dans sa chute de nombreux véhicules sur la route des vacances. En deux ans, l'Italie a réussi le pari de construire un nouveau viaduc, sans pour autant effacer la douleur des familles des victimes. Rappelons que le bilan de ce drame faisait état de 43 morts et de dégâts matériels impressionnants.