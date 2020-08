Incendie : 300 hectares partis en fumée à Istres

Au lendemain du feu de forêt qui a eu lieu à Istres (Bouches-du-Rhône), le spectacle est désolant. En plus des arbres calcinés, le sol est encore brûlant et les biens des habitants ont subi d'énormes dégâts. Pourtant, les pompiers, dont six légèrement blessés durant l'intervention, ont déployé de très gros moyens pour maîtriser le feu. A cause du risque d'incendie, tous les massifs du département restent encore interdits au public.