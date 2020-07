Incendie à Anglet : nuit d'enfer pour les habitants

Ce jeudi, les habitants d'Anglet ont fait face à un spectaculaire incendie dans la forêt du Pignada. Ils ont tenté de ralentir le feu mais celui-ci s'est vite propagé. Près de 165 hectares de forêt sont partis en fumée et onze habitations ont été endommagées, dont cinq complètement détruites. Une centaine d'habitants ont également été évacués en urgence et logés chez leurs voisins. Ce vendredi, les pompiers étaient mobilisés pour éteindre les derniers foyers. Pour l'heure, l'origine du feu reste inconnue.