Incendie à Anglet : "On a sous les yeux un drame total", Claude Olive

La forêt du Pignada est un patrimoine environnemental qui fait l'histoire de la commune d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Elle est à la fois la richesse de la ville et un outil pédagogique. Pourtant, jeudi soir, celle-ci a été dévastée par les flammes, y compris son parc écologique. Face au drame, le maire d'Anglet, Claude Olive, salue la solidarité qui s'est mise en place, à l'instar du soutien du gouvernement.