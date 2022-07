Incendie à Arles : plusieurs habitations détruites

La maison fume encore. Tout a brulé jeudi après-midi. Le feu est arrivé très vite en sautant par le jardin. Pierre n'a rien pu faire. Ce vendredi matin, il revient constater les dégâts sous le choc. Avec ses neveux, il avait monté son entreprise d’électrifié et de rénovation juste à côté. Mais l’incendie a tout emporté : les voitures, le matériel, les bureaux. Leur voisine est venue récupérer quelques photos sauvées dans les cendres de la maison de son grand-père. Tout a été détruit. A une centaine de mètres de là, Bernard a eu plus de chance. Le jardin a brûlé, mais il remercie les pompiers ce matin d'avoir stoppé le feu juste à temps. Les pompiers sont intervenus rapidement dans ce centre commercial. Mais ils n'ont jamais vu autant de flammes se propager aussi vite vers les quartiers habités en raison du vent et de la sécheresse. "La moindre brindille qui s’envole grâce au vent et qui vient retomber nous recrée un départ de feu", confie le commandant Nicolas Rabouin. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba