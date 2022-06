Incendie à Canjuers : l’incompréhension des habitants

Au quatrième jour de l’incendie, c’est un feu qui n’est toujours pas maîtrisé. Ce mardi matin, à Canjuers, il reste encore des fumées, des lisières qu’il faut traiter à l’intérieur du camp militaire. À quelques kilomètres de là, dans le village le plus proche, le feu inquiète ce matin. Et surtout son origine : des tirs d’artillerie menés samedi en pleine canicule. Cela fait réagir les habitants : "Un jour où il y a du vent, ils tirent un obus et foutent le feu partout" ; "Les militaires tirent alors que nous, on est en alerte sécheresse depuis un mois, c’est vraiment inadmissible". Lundi après-midi, une reprise virulente sur les crêtes. Depuis trois jours, 1 000 hectares sont partis en fumée dans le camp. Les pompiers travaillent sur un terrain difficile, inaccessible pour les engins et pollués par des obus. Hier soir, l’un de ces obus a justement explosé. Un pompier a été légèrement blessé et 18 autres choqués. Aujourd’hui encore, 320 pompiers sont mobilisés. Objectif : tenter d’éteindre le feu, et surtout, le contenir à l’intérieur du camp pour éviter qu’il n’atteigne les milliers d’hectares du Parc naturel régional du Verdon. TF1 | Reportage L. Huré, P. Fontalba