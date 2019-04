Incendie à Notre-Dame de Paris : les pompiers de Paris sont-ils préparés à ce type de drame ?

Après avoir éteint le feu qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, les Parisiens ont applaudi les pompiers. Compte tenu de l'envergure de cet incendie, on se demande si ces derniers y sont préparés. Selon Laurent Vibert, ancien porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris, les pompiers de la capitale suivent un entraînement rigoureux et sévère. C'est d'autant plus le cas quand il s'agit de monument particulier de ce genre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.