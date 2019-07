Incendie à Générac : 500 hectares partis en fumée

À Générac, dans le Gard, 500 hectares de forêt et de broussaille ont brûlé dans la nuit du 30 juillet 2019. Les conditions météorologiques ont compliqué la tâche des soldats du feu. Ce 31 juillet 2019, 350 pompiers se sont mobilisés pour éviter les risques de reprise de feu. Grâce à eux, les maisons ont pu être protégées des flammes. Les 190 personnes évacuées ont pu regagner leur domicile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.