Incendie à Issy-les-Moulineaux : la gare Montparnasse paralysée

Un transformateur EDF qui aurait pris feu a provoqué un important incendie ce 27 juillet 2018 à Issy-les-Moulineaux, en Hauts-de-Seine. Une épaisse fumée noire s'échappe du secteur où 2 500 personnes ont été évacuées. Outre le trafic RER dans l'Ouest parisien qui est impacté, celui de la gare Montparnasse est également interrompu au départ et à l'arrivée. Dans cette même gare, les gilets rouges, qui évoquent une panne de longue durée, distribuent des bouteilles d'eau aux milliers d'usagers mécontents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.