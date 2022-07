Incendie à La Teste-de-Buch : 6 000 campeurs évacués

Un parking au lieu de la verdure d’un terrain d’un camping. Une voiture à la place d’une tente ou d’un lit de mobil-home. Les vacanciers, évacués de la dune du Pilat, ne pensaient pas vivre cela. La situation est inédite, presque ahurissante. En pleine nuit, 6 000 personnes sont sorties de leurs lits ou de leurs matelas pour rejoindre le Parc des Expositions de la ville de La Teste. Certains ont emporté le nécessaire, d’autres beaucoup moins. Dans la grande salle, on installe des lits de camp. Le petit-déjeuner est fourni par un centre commercial à 6h pour nourrir et pour réconforter. Cette nuit, les autorités ont décidé d’évacuer cinq campings par mesure de prudence à cause de la fumée de l’incendie. Tout le monde a dû partir en bus ou en voiture. Seuls des gérants de campings sont restés sur place. Le gérant des Flots Bleus a filmé son établissement qui est totalement désert. Ce mercredi à midi, les vacanciers ignorent encore s’ils peuvent regagner leurs campings. TF1 | Reportage E. Braem, A. Viera