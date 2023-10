Incendie mortel à Lyon : des vies sauvées grâce aux habitants

Un incendie s'est déclaré à Lyon peu après trois heures ce mardi matin. Plusieurs riverains ont tenté d'aider les habitants de l'immeuble en flammes. Ils étaient une dizaine, les premiers devant l'incendie. Ces jeunes n'ont écouté que leur courage devant le feu. Grâce à eux, cinq enfants et leur parent ont rapidement pu échapper aux flammes. Un véritable soulagement pour Sébastien, le père de famille. Les secours sont arrivés en une dizaine de minutes, 80 pompiers mobilisés pour cette opération compliquée après l'effondrement des escaliers. "Le foyer était dans la cage d'escaliers et a donné ensuite lieu à des propagations dans les appartements jusqu'à la toiture", explique le contrôleur général Emmanuel Clavaud. C'est désormais la stupeur dans le quartier où tout le monde s'interroge. "On ne sait pas ce qu'il s'est passé finalement, si c'est un feu de cigarette ou n'importe quoi", lance une riveraine. Une enquête a été ouverte. Le dernier bilan fait état de deux morts et trois blessés. TF1 | Reportage O. Couchard, B. Gereys