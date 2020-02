Incendie à Quenza : les flammes dévorent la forêt corse

Un incendie s'est déclaré ce mardi sur la commune de Quenza. Entretenu par des vents violents, le feu a déjà parcouru plus de 300 hectares de végétation. Avec des conditions météo qui compliquent la tâche des pompiers, la Corse est placée en alerte orange. Alors que la tête du feu se dirige désormais vers Sari-Solenzara, les habitants sont inquiets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.