Incendie à Rouen : les agriculteurs ne peuvent toujours pas commercialiser leurs produits

A Rouen, les mesures de restriction sur la commercialisation de lait et de produits laitiers, mises en place après l'incendie de Lubrizol, ont été levées. En revanche, les autres productions restent interdites de commerce. Au moins 1 800 agriculteurs sont concernés par cette situation dans la région. C'est notamment le cas de Pascal Prévost, un agriculteur-maraîcher à Quincampoix, en Seine-Maritime. En une semaine, il a perdu 40% de son chiffre d'affaires et a dû jeter un camion entier de récoltes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.