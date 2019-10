Incendie à Rouen : les habitants attendent les résultats des prélèvements avec impatience

Après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, des résultats d'analyses sont attendus. On parle d'ailleurs d'une possibilité d'émission de dioxines qui inquiète beaucoup les habitants. En effet, cette molécule cancérigène peut s'accumuler dans les aliments. Des prélèvements ont alors été faits dans des plantations pour étudier l'évolution de la situation. Les agriculteurs attendent avec impatience les résultats de ces analyses. Par ailleurs, les prélèvements d'amiante viennent de commencer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.