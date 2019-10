Incendie à Rouen : les habitants des villes voisines craignent pour leur santé

Plus de 5 000 tonnes de produits ont brûlé dans l'incendie de l'usine Lubrizol, à Rouen. La création d'une éventuelle commission d'enquête du Sénat est désormais évoquée, mais aux alentours de la ville, l'inquiétude persiste. C'est notamment le cas au marché de Mont-Saint-Aignan où les clients se font rares. Les commerçants rivalisent d'idées pour rassurer les courageux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.