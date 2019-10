Incendie à Rouen : les résultats d'analyses ne calment pas l'inquiétude des habitants

Avec les interrogations et les inquiétudes après l'incendie de l'usine Lubrizol, le Premier ministre Edouard Philippe s'est rendu à Rouen le 30 septembre 2019 pour les rassurer. Malgré tout, les gens se posent encore beaucoup de questions, notamment sur la transparence du gouvernement concernant la problématique du nuage de fumée. C'est surtout la composition de ce dernier qui inquiète le plus les Rouennais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.