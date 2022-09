Incendie à Saumos : de nouvelles évacuations en cours

En Gironde, des milliers d'hectares ont été brûlés. Ce mercredi, de nouvelles évacuations sont en cours. La nouvelle vient des pompiers qui sont en train d'intervenir à Sainte-Hélène. Il s'agit d'évacuations préventives. Du côté de l'enquête, la piste criminelle est sérieusement envisagée. C'est un travail de fourmis pour les gendarmes. "L'un d'entre eux me disait qu'ils recevaient des dizaines de signalements. Autant de personnes qui disent avoir vu l'incendiaire", nous raconte Sophie Chevalerreau, envoyée spéciale à Saumos. Il faut encore recouper et trier ces témoignages. Il faut notamment vérifier les plaques d'immatriculation qui leur sont communiquées, interroger les propriétaires des véhicules. Tout cela prend du temps et pour le moment l'enquête est limitée, car les gendarmes ne peuvent pas se rendre sur les lieux de départ de feu tant que les pompiers sont encore sur terrain et que l'incendie est encore en cours. TF1 | Duplex S. Chevalerreau