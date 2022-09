Incendie à Saumos : le maire en première ligne

Pour rentrer dans la zone sinistrée, même Monsieur le maire doit montrer patte blanche. Là-bas, les flammes se sont arrêtées aux barrières des maisons. Dans la commune, une seule habitation a brûlé. Face à la violence de l'incendie, la situation aurait pu être bien pire. "Ça aurait pu mal tourné. On n'aurait pas fait évacuer les gens, on aurait pris de gros risques", explique Didier Chautard. À ce moment-là, le propriétaire arrive pour constater les dégâts. Un peu plus loin, le maire vient soutenir un habitant, sa maison est menacée. Les reprises de feu sont à quelques mètres de chez lui. Pour de nombreux habitants de la commune, ce feu n'est pas accidentel. Pour son premier mandat, il tente de soutenir sa population au mieux dans cette épreuve. "Ils ont besoin de ce soutien, de passer les voir, de les écouter. Ils ont besoin de ce côté psychologique", confie le maire. C'est une situation exceptionnelle à gérer pour ce maire d'une commune de 500 habitants. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier